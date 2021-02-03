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المصارع الفلسطيني ربيع خليل يواصل التحضير لآولمبياد طوكيو

03 شباط / فبراير 2021 08:25

المصارع الفلسطيني ربيع خليل يواصل التحضير لآولمبياد طوكيو
المصارع الفلسطيني ربيع خليل يواصل التحضير لآولمبياد طوكيو

أعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني للمصارعة فراس دودين ان مشاركة المصارعة الفلسطينية من خلال البطل الفلسطيني ربيع خليل المقيم في المانيا ، في اولمبياد طوكيو صيف العام الجاري لو تحققت ستكون سابقة فلسطينية بأستحقاق وجدارة كما حصل مع الجودو الفلسطينية من خلال البطل الاولمبي ماهر ابو رميلة في آولمبياد لندن 2012، وأكد دودين ان مجلس ادارة الاتحاد الجديد يولي أهمية خاصة للشتات الفلسطيني معتبرا اياها الخزان الاستراتيجي للرياضة الفلسطينية، فهم جزء أصيل من شعبنا.

ونوه دودين انه على تواصل دائم مع المصارع ربيع خليل ومتابع لمسيرته وتدريباته متمنيا له المشاركة في الاولمبياد القادم ورفع العلم الفلسطيني على منصات التتويج.

من ناحيته وجه المصارع ربيع خليل الشكر لرئيس اتحاد المصارعة الجديد فراس دودين ولمجلس الادارة ، مؤكدا انهم ناقشوا عبر الهاتف بعض الامور التي تخص المصارعة، واوضح له بأن الهدف لهذا العام هو التأهل لاولمبياد طوكيو ٢٠٢١ وتركيزي وجهدي فقط من اجل تحقيق هذا الحلم الكبير، ولاقيت التشجيع الكبير من رئيس الاتحاد الذي كان مشجعا ومرحِّباً لمشروعي الذي اسعى اليه منذ عدة سنوات.

وابدى رئيس الاتحاد اعجابه بتاريخي الرياضي بإسم فلسطين حيث أنني مولود في المانيا ومحترف بلعبة المصارعة في المانيا منذ ٢٠ عام.

وختم ربيع قائلا: أوضحت لرئيس الاتحاد واتفقنا على ان يكون التعاون بيننا على مستوى رياضي عالي لكي نخدم فلسطين في مجال المصارعة، وقد شكرني رئيس الاتحاد واخبرته عن نشاطي التدريبي تحت ظروف الكورونا في المانيا ورغم ذلك تمريني مستمر على مستوى عالي لكي استطيع ان أنافس وأتأهل الى اولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

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