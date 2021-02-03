الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا من الضفة

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 23 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مدينة طولكرم وأحياءها واعتقلت كلا من وسيم الأسعد وأيمن عبيد والناشط مؤمن ملاح ويوسف مهنا.

ومن بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل الجنود الشاب محمد قاسم سباعنة، كما اعتقلوا الشاب عزام عماد جوابرة من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس والشاب عصام دبابسة من بلدة سبسطية القريبة.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، اعتقل الجنود خمسة مواطنين بعد مداهمة منازلهم هم عدي العمور وعوض الله العمور والفتيين أحمد أبو مفرح وبشار صباح، والأسير المحرر أحمد العمور.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقل الجنود الشابين حسين أبو عياش وعزت عوض، كما تم اعتقال الشابين إبراهيم أبو عواد ومحمد غطاشة من مخيم الفوار جنوب الخليل.

ومن بلدة كفر الديك قرب سلفيت، اعتقل الجنود المحامي حسام الديك، فيما تم اعتقال الشاب محمد شعيب من بلدة الطور شرق القدس، وعدد من الشبان من بلدة حزما شرقا عرف منهم عودة عسكر وبشار عسكر وأحمد الخطيب وقصي الخطيب وفادي الخطيب.

