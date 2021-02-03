"العمل" تطلع وفداً من "التشريعي" على طبيعة عمل الوزارة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين، وفدًا من نواب المجلس التشريعي عن دائرة غزة يضم كلاً من د.أحمد أبو حلبية والمستشار محمد فرج الغول و د.مروان أبو راس.

وحضر اللقاء أ.محمد طبيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة، وأ.اعتماد الطرشاوي مدير عام الإدارة العام للتشغيل، وأ.نبيل المبحوح مدير عام هيئة العمل التعاوني، وأ.محمد المجدلاوي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام.

وفي بداية حديثه رحب وكيل الوزارة بالضيوف، وشرح لهم باقتضاب طبيعة عمل الوزارة وأهم انجازاتها خلال الأعوام السابقة، والتحديات التي تواجه عملها وآلية تقاطع عملها مع الوزارات والدوائر الأخرى.

وأشاد النواب بدورهم بعمل الوزارة وجهودها المستمرة التي تقدّمها في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين سيّما شريحتي الخريجين والعمّال.