وزارة العمل تعقد دورة توعوية للعمال حول قانون العمل والسلامة المهنية

غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل-دائرة التوعية والإرشاد- دورة توعوية وإرشاد مكثف للعمال حول قانون العمل الفلسطيني والسلامة المهنية.

وتستهدف الدورة 14 عامل بناء يتبعون لشركة الدحدوح للمقاولات، وتستمر على مدار يومين، بواقع ساعة تدريبية واحدة يوميًا.

وستضم عدة محاور أبرزها التوعية بقانون العمل الفلسطيني وتشريعاته والسلامة والصحة المهنية في مجال الإنشاءات.

وتحدث م.رائد أبو شهلا أحد مدربي الدورة ومدير دائرة التوعية والإرشاد في الوزارة، حول قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته.

فيما ستقدم م.دارين أبو شاويش مدير دائرة السلامة والصحة المهنية في الوزارة مادة تدريبية في اليوم الثاني من الدورة عن مجالات الإنشاءات.

أما أ.تهاني السلطي فستقدم مادة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وكيفية رفع الأحمال الثقيلة.