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مغادرة 923 مسافرًا ووصول 529 عائدًا أمس

استمرار العمل بمعبر رفح لليوم الثالث بكلا الاتجاهين

03 شباط / فبراير 2021 08:59

غزة – الرأي

يتواصل العمل بمعبر رفح البري، اليوم الأربعاء، في اليوم الثالث لفتحه استثنائيًا في كلا الاتجاهين.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، إن حافلات المسافرين بدأت بالمغادرة باتجاه الجانب المصري.

وذكرت أن أطقمها جهزت منذ ساعات الفجر الأولى حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، وفق الكشوفات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

وأشارت الهيئة إلى مغادرة 923 مسافرا أمس، ووصول 529 عائدا، وإرجاع 70 مسافرا.

ويستمر عمل المعبر في الاتجاهين حتى غدٍ الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق.

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