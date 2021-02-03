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صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم

03 شباط / فبراير 2021 09:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة اليوم الأربعاء عبر فروع بنك البريد.

وقالت الوزارة لـ "الرأي"، إن صرف المخصصات سيبدأ الساعة الحادية عشر صباحا حتى الرابعة مساءً وفق إجراءات السلامة والوقاية.

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