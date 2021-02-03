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وكيل الزراعة يتفقد قطاع الانتاج النباتي والحيواني شمال القطاع

03 شباط / فبراير 2021 09:43

وكيل الزراعة يتفقد قطاع الانتاج النباتي والحيواني شمال القطاع
وكيل الزراعة يتفقد قطاع الانتاج النباتي والحيواني شمال القطاع

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، مزارعي شمال قطاع غزة، وذلك ضمن جولاته على مزارعين محافظات القطاع المختلفة.
وشملت الجولة مزارعي الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، حيث رافقه عدد من مدراء الوزارة والمهندسين المختصين.
وأكد القدرة، على مواصلة وزارته دعم المزارعين والمربين وحماية منتجهم، مستدلاً بذلك أنه تم الاعلان عن هذا العام "عام جودة مدخلات الانتاج".
ودعا القدرة المزارعين والمربين إلى اتباع خطة الوزارة في تحديد مساحات وكميات الانتاج لتفادي الفائض وتجنب الخسائر، مشدداً على أهمية تنوع المحاصيل التسويقية للضفة الغربية والتصديرية للدول للعربية والخارج.
 

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