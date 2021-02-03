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وزارة العمل تبحث التعاون المشترك مع بلدية "بيت حانون

03 شباط / فبراير 2021 10:23

وزارة العمل تبحث التعاون المشترك مع بلدية "بيت حانون
وزارة العمل تبحث التعاون المشترك مع بلدية

غزة- الرأي

زار مدير مديرية عمل محافظة شمال غزة سعيد العماوي، ومصباح الحوراني رئيس قسم التفتيش بلدية بيت حانون، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجهتين.
وكان في استقبال الوفد د.عماد عدوان رئيس البلدية وم.مهند القانوع مدير الدائرة الهندسية و زياد عاشور مدير البلدية، و مازن أبو عمشة مدير شؤون الموظفين، و حسام الزويدي سكرتير مكتب رئيس البلدية.
وأكد العماوي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم أواصر الثقة والتفاهم مع البلدية خدمة للجمهور وتحقيقا للمصلحة العامة.
بدوره أبدى د.عدوان استعداده للشراكة في الأعمال الخاصة بقسمي الحرف والمشاريع للوصول إلى بيئة عمل آمنة وأكد على استمرارية التعاون مع قسم التشغيل المؤقت لدمج الخريجين في سوق العمل المحلي.

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