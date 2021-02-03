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مجمع ناصر الطبي ينقذ مسن من عملية بتر بقدمه

03 شباط / فبراير 2021 10:29

مجمع ناصر الطبي ينقذ مسن من عملية بتر بقدمه
مجمع ناصر الطبي ينقذ مسن من عملية بتر بقدمه

غزة- الرأي

قال د.أحمد المغربي أخصائي الجراحة التجميلية بمجمع ناصر الطبي بقدوم المريض "ر. ع "  65 عاماً الى قسم الكسور المعقدة يعاني من إصابة سابقة تعرض خلالها لقطع في وتر الكاحل أسفل القدم اثناء نزوله الى احدى برك السباحة الخاصة، حيث تم على اثرها اجراء عملية جراحية لوصل الوتر بنجاح إضافة الى عمل رقعة جلدية موضع الاصابة في قسم العظام .

وأضاف د.المغربي أن الجرح لم يلتئم نظرا لطبيعة جسم المريض وقدرة الأنسجة على الإلتئام بشكل طبيعي،

وأفاد د.المغربي انه بعد التشخيص والفحوصات الطبية تبين لنا وجود تقرحات شديدة وتهتك بالانسجة مما نجم عنه بقاء الجرح مفتوح الأمر الذي استدعى تدخل جراحي مستعجل لإنقاذ منطقة الكاحل من حدوث التهابات مزمنة تفضي في نهاية المطاف الى عملية بتر لمنطقة الإصابة.

وأكد أنه تم جدولة المريض على العمليات بشكل عاجل حيث تم ازالة الرقعة الجلدية و تنظيف الجرح من التقرحات والانسجة الميتة إضافة الى تنظيف الوتر المصاب سابقا، وتم استبدال الرقعة بسديلة جلدية مرتبطة بوعاء دموي ليقوم بنقل الدم الى الجزء المصاب، حيث تم اخذ السديلة من نفس القدم في منطقة الساق ونقلها الى منطقة الكاحل المصاب في عملية استغرقت ساعتين .
واشار إلى  أن المريض خرج من العمليات وهو بصحة جيدة دون أي مضاعفات وهو الآن يتلقى الرعاية اللازمة داخل قسم الكسور المعقدة .
ومن جانبه توجه د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر الى الكوادر الطبية العاملة بالقسم نظير العمليات النوعية التي يجرونها ودورهم في إعادة البسمة على وجوه المرضى التي توصف اصاباتهم بالمعقدة.

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