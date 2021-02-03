شرطة رفح تنجز شكاوى مالية بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي

رفح- الرأي

أنجز قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة، شكاوى مالية تقدم بها المواطنون بقيمة "5" آلاف دولار أمريكي.

وقال الرائد إبراهيم الهوبي رئيس قسم الشكاوى في مركز شرطة رفح، إن القسم تلقى عدة شكاوى مالية من مواطنين تفيد بامتناع المشكو ضدهم عن الوفاء بدفع الأموال المستحقة في ذممهم والحاصلة من ديون شرعية وأعمال تجارية.

وأضاف الرائد الهوبي إن ضباط القسم جمعوا أطراف الخلاف وتوصلوا بعد جهود كبيرة وحثيثة إلى حل وإنجاز جميع الخلافات القائمة عن الشكاوى المقدمة.

ولفت الرائد الهوبي إلى أن الحلول كانت بين دفع كامل المبلغ في بعض الشكاوى وتقسيطها في البعض الآخر عبر إقرارات مالية مُلزمة بالدفع.