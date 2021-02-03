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شؤون العشائر تُنجز أكثر من 600 قضية خلال يناير الماضي

03 شباط / فبراير 2021 10:42

شؤون العشائر تُنجز أكثر من 600 قضية خلال يناير الماضي
شؤون العشائر تُنجز أكثر من 600 قضية خلال يناير الماضي

غزة- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، من خلال لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة خلال يناير المُنصرم 634 قضية مُجتمعية متنوعة تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة، أنجزت مكاتب العشائر والإصلاح في المحافظات الخمسة 83% من القضايا المعروضة على مكاتبها، حيث عالجت مكاتب العشائر 634 قضية من أصل 765 تقدم بها المواطنون لمكاتب الإدارة في المحافظات، وبقيت 131 قضية قيد المعالجة.

وتتنوع تلك القضايا المعالجة بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها. وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح في محافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 166 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 107 قضية. 

بدورها، أنجزت مكاتب لجان إصلاح خانيونس 91 قضية، بينما أتمت مكاتب لجان الإصلاح برفح 148 قضية، فيما أنجزت لجان إصلاح الوسطى 122 قضية.

الجدير ذكره أن الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح تقوم بكل ما من شانه إحلال السلم الأهلي والتوافق بين كافة افرد المجتمع والتدخل في جميع القضايا والخلافات العشائرية سواء كانت شخصيه أو اجتماعيه أو أي خلاف أو إشكال وذلك تماشيا مع القانون والأعراف العشائرية.

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