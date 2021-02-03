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"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 4 آلاف خدمة خلال يناير

03 شباط / فبراير 2021 10:45

"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 4 آلاف خدمة خلال يناير

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 4 ألف و197 خدمةً طبيةً خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري، أن قسم العلاج الطبيعي قدم 261 خدمة وعيادة الاسنان 539 خدمة و644 استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر 1224 خدمة وقسم الاشعة "822" خدمة فيما تم تقديم "707" وصفة طبية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، المقدم طبيب إحسان قديح أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 4 آلاف و537 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل 300 حالة، ومبيت أطفال 27 حالة، وعيادات الجراحة 728 حالة وعيادة النساء والولادة 290 منها"20 حالة ولادة حالة وقسم الاستقبال 1027 وعيادات الباطنة 551 حالة، وحالات أخرى 614 حالة وتم اجراء 21 عملية جراحية.

ولفت إلى أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

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