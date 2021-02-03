"الشرطة البحرية" تُنقذ 6 صيادين في بحر خانيونس

خان يونس- الرأي

أنقذت فرق الدوريات والإنقاذ البحري في الشرطة البحرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، 6 صيادين في مهمتين منفصلتين، بعد تعطل حسكات الصيد الخاصة بهم، في عرض بحر خانيونس.

وقال المقدم وائل أبو عبيد مدير دائرة الشرطة البحرية بمحافظة خانيونس، إنه تم تلقي إشارة تفيد بوجود حسكة داخل البحر مقابل ميناء خان يونس تتقاذفها الأمواج على بعد 17 قامةٍ بحرية.

وأضاف: "على الفور تم تحريك دورية عائمة من الإنقاذ البحري التابعة للشرطة البحرية بخان يونس لتقديم المساعدة وإنقاذ الصيادين في عرض البحر".

وأوضح المقدم أبو عبيد أنه وبعد وصول الدورية إلى المكان تبين وجود ثلاثة صيادين على متن الحسكة، الذين أفادوا بتعطل ماكينة التشغيل، لافتاً إلى أنه أفراد الدورية تمكنوا من سحب الحسكة إلى الشاطئ وتأمنيها والاطمئنان على الصيادين.

وفي السياق متصل؛ ذكر المقدم أبو عبيد أنه وبعد عدة ساعات من تنفيذ المهمة الأولى، تلقت غرفة العمليات إشارةً أخرى، تفيد بتعطّل حسكةٍ أخرى في عرض بحر خانيونس على بعد "18" قامة بحرية.

وأشار المقدم أبو عبيد إلى أنه تم تحريك دورية عائمة أخرى استجابةً لإشارة العمليات المركزية وتم سحب الحسكة المتعطلة الى مرسى خان يونس وتأمين الصيادين الثلاثة الذين كانوا على متنها.