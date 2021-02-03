وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر 1140 معاملة للمواطنين خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تنفذ مخالصات عمالية بقيمة 504 آلاف شيكل خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث المعابر" تضبط نقوداً مزيفة فئة (10 شيكل) وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الانتخابات تبدأ باستقبال طلبات اعتماد المراقبين والصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة البحرية" تُنقذ 6 صيادين في بحر خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يصادر جهاز لتعبئة الغاز و8 أسطوانات بمحلات مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 4 آلاف خدمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية شؤون العشائر تُنجز أكثر من 600 قضية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تنجز شكاوى مالية بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي ينقذ مسن من عملية بتر بقدمه
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد تعطل حسكاتهم

"الشرطة البحرية" تُنقذ 6 صيادين في بحر خانيونس

03 شباط / فبراير 2021 10:51

"الشرطة البحرية" تُنقذ 6 صيادين في بحر خانيونس

خان يونس- الرأي

أنقذت فرق الدوريات والإنقاذ البحري في الشرطة البحرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، 6 صيادين في مهمتين منفصلتين، بعد تعطل حسكات الصيد الخاصة بهم، في عرض بحر خانيونس.

وقال المقدم وائل أبو عبيد مدير دائرة الشرطة البحرية بمحافظة خانيونس، إنه تم تلقي إشارة تفيد بوجود حسكة داخل البحر مقابل ميناء خان يونس تتقاذفها الأمواج على بعد 17 قامةٍ بحرية.

وأضاف: "على الفور تم تحريك دورية عائمة من الإنقاذ البحري التابعة للشرطة البحرية بخان يونس لتقديم المساعدة وإنقاذ الصيادين في عرض البحر".

وأوضح المقدم أبو عبيد أنه وبعد وصول الدورية إلى المكان تبين وجود ثلاثة صيادين على متن الحسكة، الذين أفادوا بتعطل ماكينة التشغيل، لافتاً إلى أنه أفراد الدورية تمكنوا من سحب الحسكة إلى الشاطئ وتأمنيها والاطمئنان على الصيادين.

وفي السياق متصل؛ ذكر المقدم أبو عبيد أنه وبعد عدة ساعات من تنفيذ المهمة الأولى، تلقت غرفة العمليات إشارةً أخرى، تفيد بتعطّل حسكةٍ أخرى في عرض بحر خانيونس على بعد "18" قامة بحرية.

وأشار المقدم أبو عبيد إلى أنه تم تحريك دورية عائمة أخرى استجابةً لإشارة العمليات المركزية وتم سحب الحسكة المتعطلة الى مرسى خان يونس وتأمين الصيادين الثلاثة الذين كانوا على متنها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟