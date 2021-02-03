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"مباحث المعابر" تضبط نقوداً مزيفة فئة (10 شيكل)

03 شباط / فبراير 2021 10:55

ضبط مبلغ مالي معدني مزيف فئة (10 شيكل)
ضبط مبلغ مالي معدني مزيف فئة (10 شيكل)

رفح- الرأي

ضبطت مباحث مراقبة الموانئ والمعابر، التابعة للمباحث العامة في الشرطة، خلال عمليات التفتيش والمتابعة في صالة الوصول بمعبر رفح البري مبلغ مالي معدني مزيف فئة شيكل مع إحدى المواطنات، بالتعاون مع الجهات المختصة في المعبر.

وذكرت المباحث أنه تم ضبط مبلغ مالي مزيف قدره 420 شيكل فئة 10 شيكل بحوزة المواطنة (ف، ق)، بعد عملية الاشتباه والتفتيش.

ولفتت المباحث أنه تم تدوين أقوالها من خلال الشرطة النسائية، وتحريز المضبوطات حسب الأصول، وتحويلها لمباحث محافظة رفح لاستكمال الإجراءات القانونية.

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