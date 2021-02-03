"الجوازات" تُصدر 1140 معاملة للمواطنين خلال يناير

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني 1147 معاملة رسمية، عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات، إنجازها "100" معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام "127" معاملة تمديد جواز لأول مرة، و"31"معاملة تمديد لثاني مرة.

وحسب التقرير، فقد أصدرت الإدارة "16" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"4" معاملات صورة طبق الأصل، و "12"إفادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو "857" معاملة.

وأكدت الإدارة العامة للجوازات سعيها الدائم لربط المواطن الغزي بمحيطه الخارجي عبر ما توفره من خدمات تساهم في تحقيق هذا الهدف.