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"شؤون الأجانب" تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يناير المُنصرم

03 شباط / فبراير 2021 11:30

الإقامات وشؤون الأجانب تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يناير المُنصرم
الإقامات وشؤون الأجانب تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يناير المُنصرم

غزة- الرأي

أظهر تقرير صادر عن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني، أنه تم تسليم 416 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال يناير المُنصرم.

وأوضح أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت "84" معاملة توزعت ما بين " 27 " طلبات موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و"41"طلبات موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى "8" معاملات تنوعت ما بين (طلب إقامة سنوية تجديد "6 شهور" -طلب إقامة متأخر) و"8" معاملات تصريح إقامة "مؤقته".

 وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت "332" معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت كالتالي: "78" إفادة حركة معبر وإغلاق معبر، و"90" إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و"23" إفادة تنوعت ما بين (إقامة-وعدم اقامة -عدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب)، بالإضافة إلى " 141 " معاملة تنوعت ما بين (إثبات حالة وجود في قطاع غزة -إثبـــات وصول -إثبــات مغادرة -إثبــات إرجـاع).

الجدير ذكره أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين هي الإدارة الوحيدة المخولة بتنظيم إقامة الأجانب (من أصل عربي أو أجنبي) في الأراضي الفلسطينية الخاضعين لشروط الإقامة المحددة.

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