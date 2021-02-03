"شؤون الأجانب" تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يناير المُنصرم

غزة- الرأي

أظهر تقرير صادر عن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني، أنه تم تسليم 416 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال يناير المُنصرم.

وأوضح أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت "84" معاملة توزعت ما بين " 27 " طلبات موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و"41"طلبات موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى "8" معاملات تنوعت ما بين (طلب إقامة سنوية تجديد "6 شهور" -طلب إقامة متأخر) و"8" معاملات تصريح إقامة "مؤقته".

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت "332" معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت كالتالي: "78" إفادة حركة معبر وإغلاق معبر، و"90" إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و"23" إفادة تنوعت ما بين (إقامة-وعدم اقامة -عدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب)، بالإضافة إلى " 141 " معاملة تنوعت ما بين (إثبات حالة وجود في قطاع غزة -إثبـــات وصول -إثبــات مغادرة -إثبــات إرجـاع).

الجدير ذكره أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين هي الإدارة الوحيدة المخولة بتنظيم إقامة الأجانب (من أصل عربي أو أجنبي) في الأراضي الفلسطينية الخاضعين لشروط الإقامة المحددة.