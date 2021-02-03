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مليون وربع تحليل مخبري أجراه مجمع الشفاء الطبي خلال 2020

03 شباط / فبراير 2021 11:35

مليون وربع تحليل مخبري أجراه مجمع الشفاء الطبي خلال 2020- صورة توضيحية
مليون وربع تحليل مخبري أجراه مجمع الشفاء الطبي خلال 2020- صورة توضيحية

غزة- الرأي

قال مدير دائرة المختبر وبنك الدم بمجمع الشفاء الطبي د. حسام راشد، إن العاملين بالدائرة أجروا مليون وربع تحليل مخبري خلال العام المنصرم، مبينا ان الفحوصات المركزية المخصصة للهرمونات والمناعة والأدوية بلغت (27) ألف تحليل، فيما بلغت فحوصات بنك الدم (97) ألف فحص في بنك الدم، وقد بلغ عدد وحدات الدم المسحوبة (13514) وحدة، وعدد وحدات الدم المصروفة ومشتقاته المصروفة للمرضى (26493). 
كما وأشار د. راشد إلي أنه تم صرف ما يعادل (1967) وحدة دم للمستشفيات الحكومية والأهلية، كما وتم صرف عدد وحدات بلازما للمستشفيات الحكومية والأهلية بلغ (2330) فحص، منوها إلى أن عدد وحدات الصفائح الدموية التي تم صرفها للمستشفيات الحكومية والاهلية بلغ (2290) وحدة، فيما بلغ عدد وحدات المحوسب البارد التي تم صرفها للمستشفيات الحكومية والأهلية "934 " وحدة.
هذا وقدم د. راشد شكره لجميع الطواقم المخبرية التي تعمل على مدار الساعة من أجل التحفيف عن أبناء شعبنا، مؤكدا على أن الجهود الكبيرة التي بذلها الطواقم وخاصة في ظل جائحة كوفيد "19" كانت بمثابة تحدي كبير في الاستمرار بتقديم الخدمة المخبرية، مثنيا على جميع الجهود التي بذلت ولا تزال متواصلة من أجل العمل بجد واجتهاد.

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