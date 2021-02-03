سرحان: إعمار 10 آلاف وحدة سكنية تضررت بعدوان 2014

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، أن وزارته أنهت إعادة إعمار عشرة آلاف وحدة سكنية بشكل كامل تضررت من العدوان الإسرائيلي عام 2014، فيما تبقى 2000 وحدة سكنية تنتظر إعادة إعمار لم يتوفر لها منح إعمار جديد.

وأوضح سرحان خلال لقاء إذاعي، أن الوزارة تبذل جهد كبير في الحصول على منح إعمار جديدة، معبرا عن تفاؤله هذا العام أن تصل منح إعمار جديدة والبدء الفوري بالاعمار .

وأشار إلى أن الوزارة بحاجة لمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لاتمام إعمار باقي الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي لعام 2014.

وأفاد أن كافة منح الإعمار يتم ترشيح أسماء المواطنين للمانح ويتم دفع المبالغ المالية للمواطن المتضرر بصورة مباشرة.

وأكد سرحان أن وزارته تعمل على مدار الساعة للتخفيف من معاناتهم ودعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.