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وسط تفشي وباء كورونا...

زكاة الدرج تصرف أكثر من 2.6مليون شيكلاً للمشاريع الإغاثية خلال 2020

03 شباط / فبراير 2021 12:35

زكاة الدرج تصرف أكثر من 2.6مليون شيكلاً للمشاريع الإغاثية خلال 2020
زكاة الدرج تصرف أكثر من 2.6مليون شيكلاً للمشاريع الإغاثية خلال 2020

غزة- الرأي

صرفت لجنة زكاة الدرج ، 2،633954 شيكلاً للمشاريع الإغاثية والداعمة للأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فايروس كورونا، في منطقة الدرج شرق مدينة غزة خلال عام 2020م .

وأوضح رئيس اللجنة عبد القادر أبوالنور، خلال لقاء أجريناه معه في مقر اللجنة ، استفادة 49,541 اسرة من المشاريع الاغاثية التي هدفت إلى توفير المتطلبات الأساسية والوقوف معهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها .

 وبين، أن المشاريع كانت متنوعة ومتعددة  حيث كان أبرزها مشروع الطرود الغذائية والصحية  واطعام الطعام عبر تكية غزة الخيرية والمساعدات النقدية والقسائم الشرائية والرغيف الخيري وكفالات الأيتام والأسر الفقيرة وكسوة الأعياد والمدارس والشتاء للأطفال وحفر بئر وإنشاء محطة تحلية يستفيد منها أهالي حي الدرج وتكية غزة الخيرية ومركز الدكتور زهير العلمي التعليمي وغيرها من المشاريع المساندة للفقراء.

وأشار إلى أن، اللجنة نفذت مشاريع وجبات الطعام وافطارات الصائمين في تكية غزة الخيرية التابعة لها بمبلع اجمالي 406،147 شيكل، وصلت هذه الوجبات للمحتاجين والمحجورين بسبب فايروس كورونا في مدينة غزة، بالاضافة الي مساندة ودعم الطلاب في مركز الدكتور زهير العلمي التعليمي الكائن في مبنى زكاة الدرج.

وفي ذات السياق شكر أبوالنور، جميع فاعلي الخير والمؤسسات التي ساندت زكاة الدرج من أجل مساعدة المحتاجين بقدر المستطاع، منوهاً أن طواقم اللجنة رغم الوضع الاقتصادي السيء وتفشي وباء كورونا مازالت تبذل الجهود لتوفير متطلبات العائلات المستورة. في قطاع غزة.

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