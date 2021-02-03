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"شرطة الوسطى" تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 19 ألف شيكل

03 شباط / فبراير 2021 12:46

"شرطة الوسطى" تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 19 ألف شيكل

الوسطى- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، خلافاً مالياً بين مواطنين بقيمة 19 ألف و200 شيكل.

وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة الوسطى المقدم عرفات أبو جيّاب أن قسم العلاقات العامة أنهى بالتعاون مع مفتش تحقيق الوسطى، العقيد عماد أبو هرة خلافاً مالياً بين المواطن "م.م" والمواطنة "س.أ" على حصتها في ميراث زوجها.

وأضاف المقدم أبو جياب أنه تم التوصل إلى حلٍ للخلاف بين المواطنين، بالإضافة إلى التوافق على آلية حل مناسبة عبر تقسيط المبلغ على دفعات شهرية وإنهاء الخلاف بينهما.

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