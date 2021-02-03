تعليم الوسطى تكرم طالبة استثمرت فترة الحجر في حفظ أجزاء من القرآن

الوسطى- الرأي

كرمت مدرسة العروبة الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، الطالبة المتميزة شهد الشوربجي، لإتمامها حفظ ثلاثة عشر جزء من القرآن الكريم خلال فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك، ضمن جهود المدرسة لتشجيع الطالبات على الاستغلال الأمثل لوقتهم وخاصة فترة الحجر بسبب جائحة كورونا، وضمن مبادرة درهم وقاية خير من قنطار علاج، بحضور مديرة المدرسة زكية الحافي ونائب المديرة نجاح أبو شيحة والمرشدة التربوية نجاح أبو زينة والمعلمتان هالة العمصي وكوثر أبو ابطيحان.

مديرة المدرسة زكية الحافي شكرت الطالبة الشوربجي على حسن استغلالها للوقت وخاصة فترات الحجر الصحي قبل استئناف التعليم الوجاهي، ولإتمامها حفظ ثلاثة عشر جزء من القرآن الكريم، إضافة لتفوقها في الدراسة والتعليم عن بعد، وأوضحت الحافي أهمية حفظ القرآن الكريم لأنه يقرب الطالب من الله عز وجل ويفتح امامه افاق المعرفة والفهم.

المرشدة التربوية سماح أبو زينة دعت الطالبات لاستغلال وقتهم بصورة سليمة وتقسيمه بين الدراسة وحفظ القرآن والقراءة والرياضة وتنمية المواهب وغيرها من الأمور النافعة لهن، وأضافت بأن الطالبة شهد الشوربجي ضربت مثالاً على حسن استغلال الوقت وتحويل النقمة إلى نعمة.