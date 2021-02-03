"الزراعة" تطلق خطة لزراعة الخضار للعروة الربيعية

غزة- الرأي

تستكمل وزارة الزراعة الفلسطينية، خطتها لتحديد المساحات الموصى بزراعتها من محاصيل الخضار الرئيسية في قطاع غزة للعروة الربيعية2021م .

وتهدف خطة الوزارة، إلى حماية المزارع الفلسطيني ومنع تعرضه للخسارة وضمان حالة من التوازن في السوق المحلي، بما يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي وتنويع أصناف الخضار وزيادة الجودة.

وعقدت الإدارة العامة للارشاد والتنمية الريفية بالتنسيق مع مديرية زراعة الوسطى لقاء هام مع المزارعين بمقر المديرية،وذلك لاطلاعهم على تفاصيل الخطة وسبل تطبيقها على أرض الواقع.

و تركزت الورشة على توعيو المزارعين، وإرشادهم وتنبيههم إلى المخاطر المتوقعة في حال عدم الالتزام بخطة وزارة الزراعةلتحديد مساحات المحاصيل المزروعة من الخضار.

ويُعد التزام المزارعين بالخطة وتعليمات الوزارة، دعماً لصمودهم، وضماناً لتسويق منتجاتهم محلياً، بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويجنبهم الخسائر التي قد تنتج هذا الموسم، نظراً لتراجع عمليات التصدير والتسويق الخارجي في ظل أزمة "كورونا" العالمية، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية في الأسواق المحلية .