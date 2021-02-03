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"العمل" تعزز الشراكة مع نقابة المهندسين

03 شباط / فبراير 2021 01:38

"العمل" تعزز الشراكة مع نقابة المهندسين

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني، وفدًا من نقابة المهندسين في محافظة غزة، لتعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين الطرفين.
ورحب أ.عبد الله كلاب مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني بالوفد الذي ترأسه نقيب المهندسين في محافظة غزة م.أحمد سكر وضم عددًا من المهندسين.
وحضر اللقاء من الإدارة العامة للتدريب م.مجدي أبو غالي وم.أحمد النجار .
وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وخَلُص إلى التنسيق لعقد دورة تدريبية للمهندسين في قطاع الطاقة الشمسية.
وأبدى أ.كلاب استعداد إدارته لاستقبال عدد من المهندسين لتدريبهم في بعض المجالات المهنية العملية في الأقسام المهنية المتنوة في مراكز التدريب المهني.

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