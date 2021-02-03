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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

03 شباط / فبراير 2021 01:38

غزة – الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس.

وقالت الهيئة إن آلية السفر على النحو الآتي:

1. المسافرون في الحافلات (من الحادية عشرة حتى الثالثة عشر) من الكشف رقم (1) الذي تم نشره يوم الأحد الماضي، والذين عليهم التواجد الساعة 4 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

2. المسافرون بكشف التنسيقات المرفق، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم وفوراً في المراكز المعلن عنها في المحافظات؛ من أجل تسهيل سفرهم غداً الخميس.

للتذكير رابط الكشف رقم 1 (اضغط هنا)

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