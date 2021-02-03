زراعة رفح تعزز تعاونها مع مركز" البرامج النسائية"

رفح- الرأي

استقبلت مديرية زراعة رفح، وفداً من مركز" البرامج النسائية" ممثلا بمديرة المركز أ. نجاح عياش، وذلك لبحث التنسيق المشترك، وسبل التعاون مع المديرية.

بدورها،اثنت عياش على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في خدمة المزارعين والمجتمع بشكل عام.

وخلال الاجتماع ناقش مدير المديرية م. اكرم ابو دقة المشاريع التي تنفذ حاليا من قبل المركز.

وابدا استعداد المديرية لاي دور يمكن من خلاله المساهمة في تنفيذ هذه المشاريع،اضافة لمناقشة الدور الرقابي لوزارة الزراعة في استخدام المبيدات من قبل المزارعين في مجال الخضار والدواجن.

وفي ختام الاجتماع قدمت مديرة المركز درع تكريمي لمديرية زراعة رفح لما قدمته من جهود ودورات تدريبية وورشات عمل لدى المركز .