وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المعابر و جمعية النقل الخاص وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال بغزة " تمضي بـمشروع الإعمار رغماً عن الحصار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تعزز تعاونها مع مركز" البرامج النسائية" وكالة الرأي الفلسطينية استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ"كورونا" بالنقب إلى "19" خلال ثلاثة أيام وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تعزز الشراكة مع نقابة المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات البيطرية برفح تتفقد مزارع الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير محمد كبها من جنين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تقدم الارشادات اللازمة لمزارعي الزيتون
أخبار » الأخبار الحكومية

زراعة رفح تعزز تعاونها مع مركز" البرامج النسائية"

03 شباط / فبراير 2021 01:57

145391439_3737186013027458_1154745522999791551_n
145391439_3737186013027458_1154745522999791551_n

رفح- الرأي

استقبلت مديرية زراعة رفح، وفداً من مركز" البرامج النسائية" ممثلا بمديرة المركز أ. نجاح عياش، وذلك لبحث التنسيق المشترك، وسبل التعاون مع المديرية.
 بدورها،اثنت عياش على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في خدمة المزارعين والمجتمع بشكل عام.
وخلال الاجتماع ناقش مدير المديرية م. اكرم ابو دقة المشاريع التي تنفذ حاليا من قبل المركز.
 وابدا استعداد المديرية لاي دور يمكن من خلاله المساهمة في تنفيذ هذه المشاريع،اضافة لمناقشة الدور الرقابي لوزارة الزراعة في استخدام المبيدات من قبل المزارعين في مجال الخضار والدواجن.
وفي ختام الاجتماع قدمت مديرة المركز درع تكريمي لمديرية زراعة رفح لما قدمته من جهود ودورات تدريبية وورشات عمل لدى المركز .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟