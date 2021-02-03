"المواصلات" توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المعابر و جمعية النقل الخاص

غزة- الرأي

وُقّعت صباح اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعابر والحدود وجمعية النقل الخاص " المشرفة على شاحنات نقل البضائع " برعاية اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات وبحضور العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر والحدود و أ. ناهض شحيبر رئيس مجلس إدارة جمعية النقل الخاص وذلك اليوم في مقر الوزارة.

ورحب أبو الشرخ بالحضور مؤكداً على ضرورة العمل المشترك بين الطرفين بما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة و تطوير منظومة العمل داخل المعابر التجارية بهدف تقديم أسرع وأسهل الخدمات لفئة التجار و الشركات التجارية.

وأوضح أبو شرخ أن المعابر التجارية في قطاع غزة لها أهمية كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني لاعتبارها المدخل الوحيد للبضائع باختلاف أنوعها.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل إجراءات دخول وتنظيم شاحنات نقل البضائع لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تسعى وبشكل مستمر في سبيل تذليل المعوقات أمام وسائل النقل باختلاف أنواعها من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني.