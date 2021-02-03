الحكم المحلي تناقش مع الهيئات المحلية تجهيزات فتح الأسواق الشعبية

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعاً خاصاً بوفد من الهيئات المحلية التي يشمل نفوذها على الأسواق الشعبية لمناقشة تجهيزات الهيئات المحلية لعملية افتتاح تلك الأسواق.

وضم الوفد مساعد رئيس بلدية رفح م.صالح جرغون، مدير مكتب رئيس بلدية خانيونس م. سعد عاشور، مدير دائرة النظام والانضباط لبلدية غزة نضال الشاويش، مدير عام التنظيم م. وائل شحادة، مسؤول شعبة الحرف محرم حمد، مدير مكتب رئيس بلدية الزوايدة م. وديع حمدان، مدير مكت بلدية بيت لاهيا د. تامر الصليبي، مدير بلدية عبسان الكبيرة د. أحمد اسماعيل، مدير بلدية دير البلح طارق شاهين، المستشار القانوني لبلدية البريج أ. فريد اللولو.

وكان في استقبال الوفد مدير عام التوجيه والرقابة عطاف الكفارنة الذي أكد على ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية المطلوبة حس الأصول والقوانين ، مشيرا إلى أهمية انتشار فرق التفتيش الميداني لمتاعة سير الامور بشكل منظم.

وأوضح أهمية التنسيق مع شرطة البلديات وكذلك اللجان المُشكلة من أصحاب البسطات في هذه الأسواق لمتابعة سير تنظيم الأسواق بالشكل المُتفق عليه.

بدورهم رحبت الهيئات المحلية بقرار الحكومة وأبدت الاستعداد الكامل لتطبيق هذا القرار وفق المحددات المطلوبة، وأجمعوا على أن يكون لكل بلدية يوم محدد لفتح السوق بالتوافق بينهم.

وأشاروا إلى أهمية الالتزام من قبل البلديات بهذا القرار والعمل على تطبيقه وفق الاجراءات الوقائية للسلامة .