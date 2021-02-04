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إصابة شاب واعتقال أسير محرر بمواجهات في جنين

04 شباط / فبراير 2021 08:02

جنين-الرأي:

 أصيب شاب بعيار معدني والعديد بحالات اختناق، واعتقل أسير محرر، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية لـوكالات محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معين عثمان حمامرة (27 عاما)، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت لساعات المواطن خالد محمد فشافشة (62 عاما) وأفرجت عنه، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية ما أدى الى اصابة شاب بعيار معدني في اليد وعدد من الشبان بحالات الاختناق، وإلحاق أضرار مادية بمركبتين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي فحمة وكفراعي وكثفت من تواجدها العسكري جنوب المدينة.

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