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أجواء غير مستقرة وانخفاض ملموس درجات الحرارة

04 شباط / فبراير 2021 08:06

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو السبت غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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