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كأس المانيا: باير ليفركوزن يخرج امام فريق من الدرجة الرابعة

04 شباط / فبراير 2021 08:11

كأس المانيا: باير ليفركوزن يخرج امام فريق من الدرجة الرابعة
كأس المانيا: باير ليفركوزن يخرج امام فريق من الدرجة الرابعة

حقق روت-فايس ايسين من الدرجة الرابعة مفاجأة مدوية عندما أقصى باير ليفركوزن خامس ترتيب البوندسليغا من الدور ثمن النهائي من كأس المانيا لكرة القدم بنتيجة 2-1 بعد التمديد وبهدفين في الشوط الاضافي الثاني.

وبعد مباراة فرض فيها ليفركوزن حامل اللقب عام 1993 سيطرته الكاملة لكنه فشل في الاهم بتسجيل الاهداف، احتكم الفريقان الى التمديد حيث نجح باير بافتتاح التسجيل في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاضافي الاول عبر الجامايكي ليون بايلي (105).

الا ان روت-فايس ايسين حامل أول لقب للمسابقة بعد الحرب العالمية الثانية عام 1953 حقق المفاجأة عندما عادل النتيجة في الدقيقة 108 عبر اوغوجان كفكير ومن ثم خطف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية متجنبا ركلات الترجيح بهدف لسيمون اينغلمان (117).

وسبق لهولشتيان كيل من الدرجة الثانية أن أقصى حامل اللقب وزعيم المانيا بايرن ميونيخ من الدور الثاني بركلات الترجيح في 13 من كانون الثاني/الفائت.

وواصل مشوراه بنجاح بإقصائه دارمشتات 98 من الدرجة الثانية بركلات الترجيح ايضًا بعد انتهاء الوقت الاصلي والتمديد 1-1.

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