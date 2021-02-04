أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل، صباح الخميس، كما يلي:
دولار: 3.30
دينار: 4.65
يورو: 3.96
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04 شباط / فبراير 2021 08:15
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل، صباح الخميس، كما يلي:
دولار: 3.30
دينار: 4.65
يورو: 3.96
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