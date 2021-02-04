انفجار صاروخ "سبايس إكس" أثناء محاولته الهبوط خلال اختباره

انفجر صاروخ سبيس إكس مساء أمس، في الجو أثناء محاولة هبوط طائرة تجريبية، حيث تكشف مجموعة من الصور عن المركبة وهي تحترق وتهبط على الأرض أثناء اختبار الطيران على ارتفاعات عالية في الولايات المتحدة، حيث تحول صاروخ Starship SN9 إلى حطام محترق في منشأة تطوير الشركة في بوكا تشيكا، جنوب تكساس.



وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد تمكن الصاروخ من الصعود حتى إرتفاع حوالى 10 كيلومتر، قبل أن يسقط مرة أخرى على الأرض، حسب ديلي ستار، ووفقًا لـ NASASpaceFlight ، كافح أحد محركات Raptor للإشتعال قبل الهبوط مباشرة.



وقال جون إنسبروكر، مهندس التكامل الرئيسي في سبيس إكس: "لقد كان لدينا، مرة أخرى، رحلة طيران رائعة أخرى... علينا العمل على هذا الهبوط قليلاً"، وأضاف: "كل ما قيل، [رحلة] رائعة أخرى وتذكير، هذه رحلة تجريبية، وهي المرة الثانية التي نطلق فيها مركبة فضائية في هذا الشكل"، واستكمل "لدينا الكثير من البيانات الجيدة، و[حققنا] الهدف الأساسي لإظهار السيطرة على السيارة وإعادة الدخول دون سرعة الصوت."



يذكر أنه تم تدمير نموذج آخر من صواريخ الشركة، SN8، في انفجار مماثل في ديسمبر، فيما يريد الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" نقل البشر والبضائع إلى المريخ كجزء من برنامج Starship، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة سبيس إكس إنها ستقدم أول رحلة مدنية بالكامل إلى مدار الأرض في وقت لاحق من هذا العام.



حيث استأجر رجل الأعمال الأمريكي جاريد إيزاكمان ، 37 عامًا ، الذي جنى المليارات في صناعة بطاقات الائتمان، الرحلة الضخمة، ولن يشارك أي رواد فضاء في الرحلة، والتي ستكون "رحلة متعددة الأيام"، وقد تبرع السيد إيزاكمان بالمقاعد الثلاثة المتبقية "لأفراد الطاقم الذين سيتم اختيارهم لتمثيل ركائز مهمة القيادة والأمل والكرم والازدهار".

