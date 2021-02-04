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إيلون ماسك يكشف عن خططه لنقل البشر إلى المريخ بحلول عام 2026

04 شباط / فبراير 2021 08:20

إيلون ماسك يكشف عن خططه لنقل البشر إلى المريخ بحلول عام 2026
إيلون ماسك يكشف عن خططه لنقل البشر إلى المريخ بحلول عام 2026

كشف إيلون ماسك، عن خطة طموحة لإيصال البشر إلى المريخ بحلول عام 2026، أي قبل سبع سنوات من أن تهدف ناسا إلى إنزال رواد فضاء على الكوكب الأحمر، حيث أخبر مؤسس SpaceX برنامج Good Times Show أن هدفه هو إنشاء حضارة مريخية قائمة على الاكتفاء الذاتي.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمنحه الموعد النهائي الطموح خمس سنوات ونصف لإطلاق المركبة الفضائية الضخمة على الأرض، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لقطعه، لأن الصاروخ الضخم الذي يبلغ 160 قدمًا لا يزال في مرحلة النموذج الأولي  مع رحلات تجريبية على ارتفاع عالٍ غير موفقة.
 
ويستغرق الوصول إلى الكوكب حاليًا ستة أشهر على الأقل، لكن ماسك يعتقد أن ذلك قد ينخفض إلى أقل من شهر، مع تشغيل الرحلات الجوية كل عامين.
 
وقال ماسك إن المستعمرة الأولى ستكون بيئة صغيرة، حيث يبدأون في إنشاء مصانع الوقود وإنتاج الغذاء ومحطات الطاقة.
 
وتخطط ناسا لوضع أول بشرى على سطح المريخ بحلول عام 2033 كجزء من برنامج Artemis الذي سيشهد هبوط الرجل التالي وأول امرأة على سطح القمر في عام 2024.
 
وعلى الرغم من أن ماسك يأمل في تحقيق هدفه المتمثل في إنزال البشر على الكوكب الأحمر بحلول عام 2026، إلا أنه كان واقعيًا وقال إنه ليس موعدًا نهائيًا بسبب العقبات التقنية.
 
قال ماسك، إن هناك عددًا من التطورات التكنولوجية التي يجب إجراؤها من الآن وحتى عام 2026 قبل أن يتمكن البشر من السفر إلى المريخ على متن المركبة الفضائية.
 
ويتضمن ذلك ضمان أن Starship قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وأنها يمكن أن تصل إلى المدار حيث تكون قادرة على التزود بالوقود جاهزة لرحلة طويلة لمدة ستة أشهر إلى المريخ.
 
وأوضح ماسك، "يتعين علينا جعل المركبة الفضائية تطير إلى المدار وتعود مرارًا وتكرارًا، أنت بحاجة إلى صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع، يجب أن تكون مثل الطائرات حيث تكلفة الرحلة هي الوقود".
 
وتابع ماسك، "لا يمكنك إلقاء الصواريخ في كل مرة فقط، بل تحتاج أيضًا إلى التزود بالوقود في المدار حيث ترسل مركبة إلى المدار ثم ترسل أخرى لنقل الوقود".
 
أكد ماسك، أنه إذا كان لديك صاروخ كبير قابل لإعادة الاستخدام بالكامل مع إعادة التزود بالوقود في المدار ودافع منخفض التكلفة عالي الكفاءة يمكنك الذهاب إلى المريخ.
 
كما أنه يأمل في خفض وقت الرحلة من الأرض إلى المريخ من الحد الأدنى الحالي البالغ ستة أشهر إلى شهر واحد فقط في المستقبل.
 

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