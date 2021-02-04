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مغادرة 1081 مسافرًا ووصول 846 عائدًا أمس

استمرار فتح معبر رفح استثنائيًا لليوم الرابع والأخير

04 شباط / فبراير 2021 08:37

غزة – الرأي

يتواصل العمل عبر معبر رفح البري، الخميس، في اليوم الرابع والأخير لفتحه استثنائيًا أربعة أيام في الاتجاهين.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، جهزت أطقم الهيئة العامة للمعابر حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، وفق الكشوفات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

وتتواصل مغادرة حافلات المسافرين باتجاه الجانب المصري من المعبر، في انتظار بدء وصول العائدين مع ساعات الظهر.

من جانبها أشرفت أطقم هيئة المعابر أمس الأربعاء، على إجراء فحص كورونا لجميع المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف المغادرين في اليوم الثالث، في المراكز الصحية المعلن عنها بمحافظات غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي إحصائية اليوم الثالث لعمل المعبر؛ قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، إنه تم مغادرة 1081 مسافرًا ووصول 846 عائداً أمس الثلاثاء، في حين أرجعت السلطات المصرية 61 مسافراً.

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