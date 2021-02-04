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"مجمع الشفاء " يقدم أكثر من 27 ألف جلسة للمرضىى خلال 2020

04 شباط / فبراير 2021 09:18

تقديم أكثر من 27 ألف جلسة للمرضىى فى مجمع الشفاء خلال 2020
تقديم أكثر من 27 ألف جلسة للمرضىى فى مجمع الشفاء خلال 2020

غزة- الرأي

قال رئيس قسم العلاج الطبيعي بمجمع الشفاء الطبى د. أحمد النجار ، أن قسم العلاج الطبيعي أجرى (27354) جلسة خلال 2020.

وبين د. النجار أنه نحو (6) آلاف  مريض استفادوا من خدمة العلاج الطبيعي، فيما كانت خدمات العلاج الطبيعى الخارجى من خلال جلسات القسم الخارجي ( 8174) جلسة، وجلسات القسم الداخلي (19180).

ولفت د.النجار أن خدمة العلاج الطبيعى لم تتوقف في جميع الأقسام الداخلية رغم جائحة كورونا، وتم التواصل مع مرضي القسم الخارجي لتقديم الاستشارات والنصائح الطبية عبر الهاتف ، كما وتم انتداب عدد من أخصائيي العلاج الطبيعي للعمل داخل مراكز الحجر الصحى ومستشفي الصداقة التركي للتعامل مباشرة مع حالات كوفيد "19".

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