المستشفى الاندونيسي يطلع الصليب الحمر على عمل أقسام الطوارئ

غزة- الرأي

أطلعت إدارة المستشفى الاندونيسي، وفداً من الصليب الاحمر الدولي على سير عمل وأوضاع أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفى في ظل جائحة كورونا.

وضم الوفد الزائر كل من الدكتور بنكاش مسئول ملف طب الطوارئ وا.سناء رجب مدير المكتب الصحي بالصليب الاحمر الدولي.

وبين مدير المستشفى الدكتور شوقي سالم، للوفد طبيعة عمل المستشفى والقدرة الاستيعابية لها وأدائها في ظل الظروف الحالية من انتشار فيروس كوفيد19 المستجد.

وأشار الى انتهاء تجهيزات مركز نورا الكعبي لغسيل الكلي بقدرة 43 ماكنة غسيل الكلي والذي سيتم افتتاحه الأيام القليلة القادمة.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية لأقسام الطوارئ والحوادث برفقة رئيسها د. صلاح أبو ليلة للاطلاع عن قرب على طبيعة سير العمل والاحتياجات القائمة به.