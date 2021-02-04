بلدية خان يونس توقع اتفاقية لإنشاء استراحة لخدمة ذوي الإعاقة

خان يونس- الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع جمعية الثقافة والفكر الحر مذكرة تفاهم لإنشاء استراحة تخدم ذوي الإعاقة ستقام على شاطئ البحر وسيتم تنفيذها على عدة مراحل، في إطار المساعي المبذولة للتخفيف عنهم وفتح مساحة آمنة لخدمتهم في ظل الظروف الراهنة.

وحضر مراسم التوقيع رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورئيس قسم العلاقات الدولية أ. هيا الأغا، ومنسق العلاقات الدولية م. حمادة شعت، ومدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر أ. مريم زقوت، ومدير شبكة وصال أ. مها الراعي، ومجموعة من المنشطين بالجمعية.

وخلال كلمته أكد م. البطة على أهمية التعاون المشترك مع كافة المؤسسات المجتمعية للمساعدة بالنهوض بواقع المدينة وأحيائها المختلفة، مشيراً إلى أن البلدية لديها من الشراكات الواسعة التي أسست لانطلاقة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان خان يونس، ولا تدخر جهدًا من أجل دعم احتياجات شعبنا بكل مكوناته، مشيرًا إلى أن البلدية تمكنت من مواءمة أكثر من (20) شارعًا لخدمة ذوي الإعاقة والجرحى من أبناء خان يونس.

وشدد م. البطة على أن بلدية خان يونس تسعى إلى تطوير واقع خدماتها في كافة الأحياء والتسهيل على ذوي الإعاقة باعتبارهم شريحة عزيزة من النسيج المجتمعي ويجب أن يتكاثف الجميع من أجل دمجهم في المجتمع، مشيدًا بالتعاون مع جمعية الثقافة والفكر الحر التي أفضت إلى تحقيق جملة من المُبادرات المجتمعية تم تنفيذها في عدة أحياء.

وبدورها أوضحت زقوت أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار مساعي الجمعية لتقديم المبادرات النوعية لخدمة الشرائح المجتمعية في ظل الظروف الراهنة، لافتةً إلى أن الجمعية ستعمل على تنفيذ الاستراحة وفق المخططات الهندسية التي تم التوافق عليها حسب ما يتوفر من موارد وامكانيات من خلال الجهود التي سيبذلها الشباب المُبادر في التنسيق مع مختلف الجهات العاملة في المجال لدعم واستكمال هذه المساحة وفق التصور العام المتفق عليه.

وأثنت زقوت على جهود بلدية خان يونس في تركيزها على الشراكة مع القطاع الأهلي والخاص لتلبية الاحتياجات التنموية للمدينة.