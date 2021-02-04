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رؤساء بلديات قطاع غزة يناقشون قضايا مهمة مشتركة

04 شباط / فبراير 2021 10:07

رؤساء بلديات الخمس الكبرى يناقشون عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
رؤساء بلديات الخمس الكبرى يناقشون عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك

خان يونس- الرأي

ناقش رؤساء بلديات الخمس الكبرى في قطاع غزة، في اجتماع موسع عقدوه في خان يونس جنوبي محافظات غزة، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف تطوير أداء الهيئات المحلية، واستمرار تقديم الخدمات لكافة المواطنين في ظل جائحة كورونا والحصار المفروض على أبناء شعبنا.

وشارك في اللقاء رئيس اتحاد البلديات ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ونائب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر، ورئيس بلدية جباليا م. مازن النجار،  ورئيس بلدية دير البلح أ. دياب الجرو.

وأكد د. السراج على أهمية استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي خلفها الحصار  ووباء كورونا، مشيرًا إلى ضرورة تبني البلديات الكبرى الخطط المستقبلية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وفتح أوسع شراكات مع المجتمع المحلي والتخفيف عن كاهل المواطنين وفتح التسهيلات بقدر المُستطاع لدعم الأسر المهمشة التي أنهكها الحصار.

ومن جانبه رحب م. البطة بالحضور برؤساء البلديات مبيناً أهمية العمل بشكل جماعي من خلال الاتحاد، لتتمكن البلديات من المطالبة بحقوقها والوفاء بالتزاماتها للمواطنين، ولتحقيق نتائج أفضل تخدم توجهات كافة البلديات في القطاع، لافتًا إلى أهمية إلتزام المواطنين بدفع فاتورة الخدمات مع ضرورة توفير الدعم الحكومي.

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