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شرطة بلديات رفح تضبط كميةً من الأفكادو و الموز الفاسد

04 شباط / فبراير 2021 10:10

شرطة بلديات رفح تضبط كمية من الأفكادو و الموز الفاسد
شرطة بلديات رفح تضبط كمية من الأفكادو و الموز الفاسد

رفح- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، كميةً من الأفوكادو الفاسد خلال جولةٍ ميدانية وتفتيشية لها داخل السوق المركزي برفقة قسم الصحة في بلدية رفح .

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة البلديات بشرطة محافظة رفح :" إن عناصر شرطة البلديات ضبطت "647" كيلو جرام من الافوكادو الفاسد لدى التاجر "ع.ب".

وأوضح المقدم اليعقوبي، أنه تم التحرز على كامل الكمية, وتحرير محضر ضبط وإتلاف للكمية المضبوطة وإتلافها في مكب النفايات الخاص بالبلدية بحضور مفتشي قسم الصحة في البلدية.

في سياق متصل، ضبطت دائرة شرطة بلديات رفح خلال جولة تفتيشية لها في السوق المركزي بالتعاون مع قسم الصحة و البيئة ببلدية رفح "128" كيلو جرام من الموز الفاسد بحوزة البائع "أ.أ", مشيرةً إلى أنه تم تحرير محضر ضبط وإتلافها في مكب البلدية حسب الأصول .

تجدر الإشارة إلى أن شرطة البلدية تنظم جولات يومية على الأسواق العامة برفقة الجهات المختصة ضمن مهامها في تنظيم وترتيب الأسواق والأماكن العامة ومرافقة موظفي أقسام البلديات في الجولات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من السلع المعروضة وضمان سلامتها حفاظاً على سلامة المواطنين .

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