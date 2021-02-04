أوقاف خان يونس يُنهي اختبار تسميع القرآن للطالب أبو بكر القرا

خان يونس- الرأي

أنهى الحافظ لكتاب الله الطالب أبو بكر القرا تسميع القرآن الكريم غيبياً وكاملاً خلال جلسة واحدة، وذلك أمام اللجنة التي شكلها ديوان الحُفاظ في قسم التحفيظ بأوقاف خان يونس

هذا وكرمت مديرية أوقاف خان يونس الطالب القرا بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان ومشرف شعبة ديوان الحفاظ الشيخ عامر الأغا والمُحفظ محمد عوني الأغا والشيخ محمود الأسطل.

وخلال كلمة له أثنى الغلبان على قوة حفظ الطالب القرا، خاصة وأنه يُعد الأول الذي يُسمع القرآن الكريم كاملاً خلال جلسة واحدة هذا العام 2021م، مقدمًا شكره وتقديره لكل الجهود التي ساهمت في هذا النجاح، منوهًا الى أن هذا النموذج يُبشر أن جيل القرآن قادم لتحرير الأرض من دنس الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الغلبان على فضل تعلم القرآن الكريم ودوره في تنشئة جيل واع على موائد القرآن حفظاً وخلقاً وسلوكاً، مقدماً شكره لقسم التحفيظ على جهودهم المباركة في تعليم ومتابعة الحفظة.

يُذكر أن الطالب القرا قد التحق بأخيه عبيدة الذي انتهى من تسميع القرآن الكريم غيباً خلال جلسة واحدة العام الماضي.

