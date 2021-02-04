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لجنة الحج والعمرة تعيد رسوم تأشيرة رحلة عمرة مارس 2020

04 شباط / فبراير 2021 10:25

غزة- الرأي

دعت لجنة الحج والعمرة المشتركة، المواطنين الذين تم إصدار لهم تأشيرة للعمرة ولم يتمكنوا من السفر في رحلة عمرة 8/03/2020 نظرا لإغلاق المعابر والمنافذ الدولية بسبب جائحة كورونا ، بالتوجه  لشركات الحج والعمرة المسجلين فيها لاستلام مبلغ ما يقارب (خمسون دينار أردني)، وذلك  تعويضاً من لجنة الحج والعمرة المشتركة في استرداد قيمة الرسوم المدفوعة للتأشيرة "للتفييز".

وأكدت اللجنة على استلام كافة المبالغ المتبقية على الشركات حتى تاريخ 01/03/2021 بحد أقصى.

ولفتت إلى المواطنين الراغبين في الاستفسار والمراجعة  بزيارة موقع الإدارة العامة للحج والعمرة _الصفحة الرسمية.
 

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