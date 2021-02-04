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وكيل وزارة المالية يعزز تعاونه مع منظمة أطباء بلا حدود

04 شباط / فبراير 2021 10:29

وكيل وزارة المالية يعزز تعاونه مع منظمة أطباء بلا حدود
وكيل وزارة المالية يعزز تعاونه مع منظمة أطباء بلا حدود

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة المالية عوني الباشا  وفداً من منظمة أطباء بلا حدود (فرنسا-بلجيكا)، لمناقشة بعض القضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
ورحب الباشا بالوفد مثمنناً جهود منظمة أطباء بلا حدود وخدماتها الانسانية والطبية التي تقدمها للمواطنين في قطاع غزة المحاصر، مشدداً على أن قطاع غزة يعاني من نقص شديد بالأدوية وصل لأقل من 50% ما يهدد حياة السكان.
وبين الباشا أن وزارته تعمل بكل الوسائل لتقديم أفضل خدمة للمكلفين والمواطنين رغم الحصار الاسرائيلي وقلة الموارد المالية، منوهاً للدور التكاملي بين الوزارة والمؤسسات الدولية الانسانية في التخفيف عن المواطنين.
وأكد الباشا أن المؤسسات الدولية غير الربحية معفاة من الضرائب ويتم تسهيل عملهم تقديراً لجهودهم في التخفيف عن المواطنين، مشيراً إلى أن وزارته تقدم كل التسهيلات اللازمة لعمل هذه المؤسسات خدمة لأبناء شعبنا.
وقدم الوفد الزائر شرحاً لأبرز الخدمات التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود خاصة تخصصها بمجال العمليات الجراحية وترميم العظام، وتقديم العلاج لجرحى مسيرات العودة ورعايتهم طبياً، بالإضافة للعمل ضمن فرق مواجهة جائحة كورونا داخل مستشفيات قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة.
وأكد الطرفان على ضرورة التعاون والتنسيق لتسهيل الاجراءات المالية وادخال المعدات اللازمة لعمل المؤسسة عبر المعابر الحدودية.

 

وكيل وزارة المالية يعزز تعاونه مع منظمة أطباء بلا حدود 145874603_743545536591880_6085487861625266846_o
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