لجنة وحدة المريض تجرى جولة ميدانية على مجمع النصر للأطفال

غزة- الرأي

بدأت لجنة وحدة المريض المكلفة من وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، تنفيذ خطتها الميدانية بجولة شملت مجمع النصر للأطفال برآسة أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية والوفد المرافق له من الإدارات العامة والدوائر والأقسام ذات العلاقة.

ويأتي ذلك للاطلاع على مجريات العمل ميدانيا، ضمن برنامج معد مسبقا لدراسة واقع بيئة الوحدات المتعلقة بالمريض داخل المرافق الصحية وتحسينه ضمن خطة عمل مدروسه من خلال حصر الإحتياجات التخصصية المطلوبة وتوفيرها من أجهزة ومستلزمات طبية وأثاث طبي مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ونقل أ.حماد تحيات عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش خلال جولته لجميع الطواقم التي عملت وما زالت تعمل جاهدة لتقديم المزيد وتجويد الخدمات الطبية للمرضى في ظل مرحلة شح الموارد وقلة الإمكانيات ولا سيما في مواجهة جائحة كورونا التي تظافرت فيها كل الجهود للوصول الى خدمةٍ صحيةٍأفضل