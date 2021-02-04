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"الأدلة الجنائية" تكشف قضية سطو على محل تجاري برفح

04 شباط / فبراير 2021 11:26

رفح- الرأي:

كشفت الأدلة الجنائية التابعة للشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح، ملابسات قضية سطو وسرقة أحد المحال التجارية بالمحافظة، من خلال قسم البصمات التابع لها.

وأوضح الرائد محمود عاشور مدير دائرة الأدلة الجنائية برفح أن إشارة وردت له من العمليات المركزية بوجود واقعة سطو على سوبر ماركت "س" في المنطقة الغربية وسرقة مبلغ مالي من داخله.

ولفت عاشور إلى أنه تم تحريك طاقم من الأدلة الجنائية فوراً لمكان الواقعة للمعاينة، والبحث ورفع البصمات، مبيناً أن الطاقم نجح في رفع بصمات مسرح الجريمة، وأخذ بصمات من عدد من المشتبه بهم لدى المباحث العامة.

وأشار الرائد عاشور إلى أنه تم مقارنة ومضاهاة البصمات مع أحد المشتبه بهم المدعو" ح،ع" حيث تطابقت بصمته مع البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة.

وأشار الرائد عاشور إلى أنه تم إعداد تقرير فني بذلك، ورفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة في القضية.

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