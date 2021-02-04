سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

غزة- الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع وزارة الإسكان والأشغال العامة، بتعميق حوض ميناء غزة البحري وذلك بهدف المحافظة على قوارب الصيادين من التلف.

وأوضح أ. أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية ، أن هذا المشروع يهدف إلى المحافظة على ارتفاع منسوب المياه داخل حوض الميناء وذلك من أجل الحفاظ على قوارب الصيادين من الاصطدام بالرمال، حيث بلغ مستوى المياه داخل حوض الميناء في بعض المناطق متر واحد فقط مما يؤثر بشكل سلبي على حركة القوارب ويهددها بالخطر.

وتابع عرفات بالقول إن تعميق حوض الميناء من المشاريع المهمة التي تحرص الوزارة في كل عام القيام به لما له من مسؤولية اجتماعية وخدمة لقطاع الصيد الذي يشكل شريحة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

مضيفاً أن هذا المشروع يأتي بدعم من وزارة المالية، ويستمر العمل في منطقة اللسان البحري عدة أيام ليصل عمق المياه داخل الحوض إلى ستة أمتار بما يسمح لحركة آمنة لقوارب الصيد.

من جانب آخر، شكر نقيب الصيادين أ. نزار عياش اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات على سرعة تلبية احتياجاتهم بما يخص تعميق الحوض الميناء وتقديم كافة التسهيلات والاحتياجات لقطاع الصيد.

يذكر أن سلطة الموانئ البحرية تعمل ضمن الخطة السنوية لتطوير ميناء غزة البحري ومرافقه بما يضمن تقديم خدمة أفضل لقطاعي الصيد والمصطافين.