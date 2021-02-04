بلدية خان يونس ولجنة الانتخابات تبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع وفد من لجنة الانتخابات المركزية بالمحافظة سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية بما يساهم في خدمة شعبنا في ظل الظروف الراهنة.

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، التقوا بالوفد الذي ضم منسق لجنة الانتخابات في محافظة خان يونس أ. محمود أبو جزر، ومنسقة العلاقات العامة أ. ميساء أبو عنزة.

وتطرق المجتمعون إلى جُملة من الملفات من أبرزها التعاون المشترك وتسهيل مهام عمل اللجنة داخل المحافظة، وتخصيص قاعات بلدية خان يونس المختلفة من أجل عقد ورش العمل الخاصة بالانتخابات وتوعية المجتمع بأهميتها وشرح مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب نشر بوسترات توعوية عن أهمية الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية، وتجهيز مراكز الاقتراع المنتشرة في أرجاء محافظة خان يونس.

وأكد م. البطة على أن بلدية خان يونس ستفتح أبوابها ومقراتها ومرافقها المختلفة أمام اللجنة من أجل تعزيز مفهوم المشاركة في الانتخابات لأهميتها في خلق قيادات جديدة بالشعب الفلسطيني لخدمة جماهير شعبنا.

وشدد البطة على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار إنفتاح بلدية خان يونس على كل مكونات العمل المجتمعي ضمن سياستها الرامية إلى النهوض بالمجتمع في شتى المجالات.