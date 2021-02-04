النيابة العامة تختتم دوراتها حول معالجة قضايا النساء المعنفات

غزة- الرأي

اختتمت النيابة العامة، بالتعاون مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، سلسلة دورات تدريبية لأعضائها حول تمكين أصحاب الواجب في النيابة العامة حول قضايا النساء المعنفات، وذلك ضمن مشروع " تحسين خدمات قطاع العدالة للنساء المعنفات في قطاع غزة".

وقد حضر اللقاء الختامي رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة المستشار حسام دكة، ومدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة المستشار زينب الغنيمي.

وأكد المستشار دكة، اهتمام النيابة العامة بتطوير كوادرها، وتمكينها من الوفاء بالالتزامات القانونية بما يتوافق مع حقوق الإنسان، والنهوض بجودة الأداء، وتعزيز القدرات، مثمناً دور مركز حماية في الارتقاء والتعاون مع النيابة العامة في رفع كفاءة أعضاء النيابة، وخلق أجواء متوافقة مع المركز و المؤسسات الأهلية العاملة في خدمة النساء المعنفات، بما يتناسب مع طبيعة دور النيابة العامة في تحقيق السلم الأهلي، مبيناً السعي لتحقيق الاستقرار المجتمعي سواء كانت النساء مشتكيات أو وقعت عليهن الجريمة، بحيث يكون لهن الحماية والرعاية، وأن يُعامَلوا بما يتوافق مع خصوصية المرأة في ظروف توقيفها، وتحقيق العدالة الإجرائية في التعاطي مع النساء.

بدورها، ثمّنت أ.زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، التعاون المشترك مع النيابة العامة، وما نتج عن ذلك من خدمة للمجتمع عامة والنساء خاصة، والهدف المتحقق منه في توفير الحماية للنساء ضحايا العنف.

وشملت سلسلة الدورات التدريبية، التي استهدفت كافة أعضاء النيابة على مراحل، موضوعات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومستوى الحماية القانونية -مسودة قانون حماية الأسرة من العنف نموذج-، ومسارات الإحالة في نظام التحويل الخاص ببيوت الإيواء، ونظام مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات، وأصول التحقيق في جرائم قتل النساء عملياً، وإدارة مسرح الجريمة في قضايا قتل النساء، والتمييز بين الاعتداءات والمشاجرات والجروح والأذى البليغ في قضايا النساء، وأصول التحقيق في الجرائم الإلكترونية الخاصة بقضايا النساء، والنصب والاحتيال في القضايا الموجّهة للنساء.ط