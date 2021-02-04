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عائلة الشهيدة رزان النجار تكرم الصحة على جهودها

04 شباط / فبراير 2021 12:10

عائلة الشهيدة رزان النجار تكرم الصحة على جهودها
عائلة الشهيدة رزان النجار تكرم الصحة على جهودها

غزة- الرأي

قدمت والدة الشهيدة المسعفة رزان النجار درعاً تكريمياً لوزارة الصحة بغزة ممثلة بوكيل الوزارة د.يوسف أبو الريش تقديرا للجهود التي تبذها الوزارة بكافة طواقمها في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19)، رغم الحصار الاسرائيلي وما يتبعه من شح في الامكانيات وتضييق الخناق على قطاع غزة.

واشارت ا.صابرين النجار والدة الشهيدة ان الوزارة استطاعت وبكل اقتدار ان تقدم نموذجاً صحياً فريداً من الصمود في وجه الجائحة والاستمرار بخدماتها الصحية دون أن تغلق أي خدمة او مستشفى امام حاجة المواطنين.

ومن جهته شكر د.أبو الريش عائلة الشهيدة المسعفة رزان النجار التي قدمت فلذة كبدها في ميدان العطاء الصحي الانساني وهي تضمد الجرحى خلال مسيرات العودة وكسر الحصار وقد ضربت بذلك مثلا وطنيا يعبر عن عطاء وتضحيات عوائلنا الفلسطينية ، مؤكداً ان الشهيدة رزان واخوانها من شهداء الكوادر الطبية سيبقون أيقونة العمل الصحي الانساني.

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