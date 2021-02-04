صحة رام الله: 7 وفيات و 661 إصابة بكورونا في فلسطين

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية "أريحا والأغوار 1، بيت لحم 1، جنين 1، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، نابلس 2"، قطاع غزة حالة وفاة واحدة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (49)، ضواحي القدس (61)، طوباس (18)، قلقيلية (12)، بيت لحم (42)، نابلس (53)، أريحا والأغوار (13)، رام الله والبيرة (127)، طولكرم (18)، الخليل (44)، جنين (24)"، قطاع غزة (200).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (10)، ضواحي القدس (0)، طوباس (16)، قلقيلية (5)، بيت لحم (10)، نابلس (24)، أريحا والأغوار (9)، رام الله والبيرة (0)، طولكرم (28)، الخليل (23)، جنين (19)"، قطاع غزة (275).

ولفتت الوزارة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.