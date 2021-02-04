"الاقتصاد" تراقب عملية إخراج الذهب من غزة عبر معبر رفح البري

غزة- الرأي

راقبت طواقم التفتيش التابعة لمديرية المعان الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني، عملية اخراج الذهب والمجوهرات عبر معبر رفح البري.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن طواقم الوزارة ومنذ اليوم الأول لفتح المعبر يوم الاثنين الماضي، قامت بالتفتيش ومراقبة كميات الذهب لدي المواطنين والمسافرين عبر المعبر.

وأفاد مدير دائرة التفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بسام أبو دقة، انه تم فحص كافة المشغولات الذهبية لدي المواطنين والتأكد من وجود الدمغة الرسمية للمديرية بالتعاون مع المباحث والامن الجمركي في المعبر.

وبين أبو دقة، تم ضبط 2500 جرام من المصوغات الذهبية، وتحويل الكميات لدائرة المختبرات بالمديرية لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من أن الكميات مدموغة بالدمغة الرسمية.

وأوضح أبو دقة، أن الكميات المسموح إخراجها للمسافرين من الذهب 200جرام، وأن أي كميات أكثر من ذلك يجب التنسيق مع المديرية، وإلا تعتبر عملية تهريب.

وكانت الوزارة قد حذرت المواطنين والتجار من تهريب الذهب والمجوهرات.